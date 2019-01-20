Реал ищет замену Марсело

Испанская пресса сообщает о том, что мадридский «Реал» начал поиск замены бразильскому защитнику команды Марсело, который многие годы выступает за клуб.

По имеющимся сведениям, в сфере интересов «сливочных» защитник «Челси» Маркос Алонсо и «Бетиса» Эктор Фирпо. Кроме того, «Реал» рассматривает возможность задействовать своего воспитанника Франса Гарсию.

В то же время подчеркивается, что руководство клуба разочаровалось в защитнике Тео Эрнандесе, который был куплен в летний период трансферов 2017 года у «Атлетико» за 24 000 000 евро.

Отмечается, что «Реал» не намерен расставаться с Марсело, однако клуб уже задумывается о поиске преемника на его позицию. В этом сезоне бразилец сыграл в 11 матчах Ла Лиги и забил 2 гола.