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Реал ищет замену Марсело

Дата публикации: Сегодня, 19:00 | Категория: Новости футбола

Реал ищет замену Марсело

                Испанская пресса сообщает о том, что мадридский «Реал» начал поиск замены бразильскому защитнику команды Марсело, который многие годы выступает за клуб.

               По имеющимся сведениям, в сфере интересов «сливочных» защитник «Челси» Маркос Алонсо и «Бетиса» Эктор Фирпо. Кроме того, «Реал» рассматривает возможность задействовать своего воспитанника Франса Гарсию.

               В то же время подчеркивается, что руководство клуба разочаровалось в защитнике Тео Эрнандесе, который был куплен в летний период трансферов 2017 года у «Атлетико» за 24 000 000 евро.

               Отмечается, что «Реал» не намерен расставаться с Марсело, однако клуб уже задумывается о поиске преемника на его позицию. В этом сезоне бразилец сыграл в 11 матчах Ла Лиги и забил 2 гола.

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