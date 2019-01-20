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Неймар: вокруг меня всегда слухи

Дата публикации: Сегодня, 19:00 | Категория: Новости футбола

Неймар: вокруг меня всегда слухи

                 Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар вновь дал комментарии относительно слухов и домыслов вокруг его вероятного ухода и команды. Бразилец подчеркнул, что в Париже чувствует себя как дома.

             «Приспособился к футболу Франции. Это было непросто. Лига 1 схожа с испанской Ла Лигой. Мне было необходимо большее количество времени, чтобы привыкнуть к образу жизни и культуре страны.

               Меня всегда окружают слухи. Но сегодня не ясно, когда что-то случится. Я обязательно сообщу об том. Я рад, что меня обсуждают, но часто не все всегда является правдой», - рассказал Неймар.

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