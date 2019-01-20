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Вальверде рассказал о трансферах Барселоны

Дата публикации: Сегодня, 18:59 | Категория: Новости футбола

Вальверде рассказал о трансферах Барселоны

                 Главный коуч «Барселоны» Эрнесто Вальверде сообщил, что некоторые исполнители команды могут покинуть ее в январе.

                По данным прессы, это могут быть Денис Суарес, которого отправляют в лондонский «Арсенал» и форвард Малком.

                «Всегда есть варианты для того, чтобы футболисты, которые редко выходят на поле. Мы ведем работу над этим. Посмотрим, что будет дальше», - сказал испанский специалист.

                Также Вальверде прокомментировал пополнение команды в лице Кевина-Принса Боатенга:

                «Ему не нужно много времени, чтобы пройти период адаптации. Он готов играть и демонстрировать результат. Он может занять позицию нападающего и атакующего полузащитника. Для Боатенга будут комфортны многие места на поле».

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