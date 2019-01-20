Форвард ПСВ в сфере интересов МЮ, Интера и ЦСКА

21-летний нападающий ПСВ Стивен Бергвейн заинтересовал три европейских клуба. Об этом пишут нидерландские СМИ.

По имеющимся сведениям, футболиста намереваются приобрести «Манчестер Юнайтед». Представители «красных дъяволов» побывали на поединке ПСВ с «Эмменом». В этом матче Бергвейн оформил голевой пас.

Кроме того, за нидерландцем следит итальянский «Интер». Делегация «нерадзурри» собираются установить контакты с ПСВ.

Также в числе проявляющих интерес к Бергвейну называются «Торино», «Бордо» и московский ЦСКА.

В этом сезоне Стивен Бергвейн сыграл в 17 матчах голландского чемпионата, забил 9 голов и сделал 8 результативных пасов.