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Форвард ПСВ в сфере интересов МЮ, Интера и ЦСКА

Дата публикации: Сегодня, 18:34 | Категория: Новости футбола

Форвард ПСВ в сфере интересов МЮ, Интера и ЦСКА

                21-летний нападающий ПСВ Стивен Бергвейн заинтересовал три европейских клуба. Об этом пишут нидерландские СМИ.

                По имеющимся сведениям, футболиста намереваются приобрести «Манчестер Юнайтед». Представители «красных дъяволов» побывали на поединке ПСВ с «Эмменом». В этом матче Бергвейн оформил голевой пас.

                Кроме того, за нидерландцем следит итальянский «Интер». Делегация «нерадзурри» собираются установить контакты с ПСВ.

                Также в числе проявляющих интерес к Бергвейну называются «Торино», «Бордо» и московский ЦСКА.

                В этом сезоне Стивен Бергвейн сыграл в 17 матчах голландского чемпионата, забил 9 голов и сделал 8 результативных пасов.

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