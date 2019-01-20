Форвард ПСВ в сфере интересов МЮ, Интера и ЦСКА
Дата публикации: Сегодня, 18:34 | Категория: Новости футбола
21-летний нападающий ПСВ Стивен Бергвейн заинтересовал три европейских клуба. Об этом пишут нидерландские СМИ.
По имеющимся сведениям, футболиста намереваются приобрести «Манчестер Юнайтед». Представители «красных дъяволов» побывали на поединке ПСВ с «Эмменом». В этом матче Бергвейн оформил голевой пас.
Кроме того, за нидерландцем следит итальянский «Интер». Делегация «нерадзурри» собираются установить контакты с ПСВ.
Также в числе проявляющих интерес к Бергвейну называются «Торино», «Бордо» и московский ЦСКА.
В этом сезоне Стивен Бергвейн сыграл в 17 матчах голландского чемпионата, забил 9 голов и сделал 8 результативных пасов.
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