Ибрагимович: Кейн должен перейти в топ-клуб
Именитый шведский форвард Златан Ибрагимович, сегодня играющий за «Лос-Анджелес Гэлакси» дал совет английскому нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну поменять клубную прописку.
«Будучи в АПЛ видел игру Кейна. Считаю его хорошим форвардом. В профессиональном плане он демонстрирует успешный рост. Но при всем уважении к «Тоттенхэму», играть в большой команде и показывать хорошие результаты, не сравнится с тем, когда играешь за простой клуб.
Считаю, что Кейн может заиграть в клубе топ-класса. Он должен решиться на это. Люди запоминают победителей. Если Гарри хочет стать им, то он должен пополнить топ-клуб», - говорит Ибрагимович.
Добавим, что Гарри Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Трудовое соглашение нападающего со «шпорами» рассчитано до 2024 года.
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