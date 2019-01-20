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Саутгейт опроверг слухи о возможности возглавить МЮ

Дата публикации: Сегодня, 18:33 | Категория: Новости футбола

Саутгейт опроверг слухи о возможности возглавить МЮ

                  Главный коуч национальной команды Англии Гарет Саутгейт дал комментарий относительно слухов о вероятности встать у руля «Манчестер Юнайтед». Специалист подчеркнул, что он доволен нынешней работой.

                «Быть главным тренером сборной Англии для меня честь. Мы провели лучший год за последние 28 лет, вышли в полуфинал Лиги наций. Ряд встреч Евро-2020 состоятся на «Уэмбли». Но перед этим еще предстоит сыграть в рамках отборочного турнира.

                Сегодня очень захватывающее время в сборной. Мы еще не достигли своего потолка. Мы имеем возможность расти.

                Я еще достаточно молодой тренер, на моем счету меньше 200 поединков. Играть ту роль, которую я имею в настоящее время – большая привилегия. Мне очень это нравится», - сказал английский специалист.

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