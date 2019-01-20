Де Брейне отказался перейти в Реал
Бельгийский хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брейне отказался переходить в «Реал» Мадрид. Об этом пишут испанские издания.
По имеющимся данным, полузащитник отклонил предложение «королевского» клуба о переходе. Подчеркивается, что это связано с направлением развития «Манчестер Сити».
В этом сезоне Английской Премьер-лиги де Брейне принял участие в 13 матчах, забил 3 гола и сделал 2 результативных паса. В настоящий момент горожане расположились на второй строчке турнирной таблицы. Впереди на четыре зачетных пункта – текущий лидер АПЛ «Ливерпуль».
В то же время мадридский «Реал» третий в турнирной таблице национального первенства Испании. В активе «сливочных» 36 баллов. Лидер – «Барселона» с 46 очков.
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