Де Брейне отказался перейти в Реал

Бельгийский хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брейне отказался переходить в «Реал» Мадрид. Об этом пишут испанские издания.

По имеющимся данным, полузащитник отклонил предложение «королевского» клуба о переходе. Подчеркивается, что это связано с направлением развития «Манчестер Сити».

В этом сезоне Английской Премьер-лиги де Брейне принял участие в 13 матчах, забил 3 гола и сделал 2 результативных паса. В настоящий момент горожане расположились на второй строчке турнирной таблицы. Впереди на четыре зачетных пункта – текущий лидер АПЛ «Ливерпуль».

В то же время мадридский «Реал» третий в турнирной таблице национального первенства Испании. В активе «сливочных» 36 баллов. Лидер – «Барселона» с 46 очков.