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Арсенал может арендовать Хамеса

Дата публикации: Сегодня, 18:32 | Категория: Новости футбола

Арсенал может арендовать Хамеса

                  Колумбийский хавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». Соответствующие публикации начали появляться в британской прессе.

                Английский клуб рассчитывает взять футболиста в аренду ближайшим летом. При этом, Хамес желает играть за «Реал», побороться за место в основе команды. В свою очередь, как отмечается, клуб желает расстаться с исполнителем.

                В настоящее время колумбиец защищает цвета мюнхенской «Баварии» в качестве арендованного футболиста. Клуб из Германии имеет право его выкупа за 42 000 000 евро.

                Напомним, что 27-летний Хамес был арендован «Баварией» летом 2017 года за 13 000 000 евро. В этом сезоне он сыграл в 9 поединках Бундеслиги, забил 3 гола. Его трудовое соглашение с «Реалом» действует до середины 2021 года.

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