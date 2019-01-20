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Барселона арендовала Кевина-Принса Боатенга

Дата публикации: Сегодня, 18:31 | Категория: Новости футбола

Барселона арендовала Кевина-Принса Боатенга

               «Барселону» пополнил хавбек «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг. Отмечается, что футболист пополнил стан «сине-гранатовых» на правах аренды. Об этом пишет пресс-служба клуба.

                Ганский исполнитель будет играть за «Барселону» до конца текущего сезона. В арендном договоре имеется опция о его возможном выкупе за 8 000 000 евро.

                Боатенг имеет известность благодаря своим выступлениям за такие команды, как «Шальке», «Милан». Также он успел поиграть за «Тоттенхэм», «Герту», «Портсмут», «Айнтрахт», «Герту», «Лас-Пальмас».

                В текущем сезоне 31-летний игрок принял участие в 13 матчах в рамках итальянского национального первенства. Забил 4 гола и оформил один голевой пас.

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