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Роналду зовет Марсело в Ювентус

Дата публикации: Сегодня, 17:02 | Категория: Новости футбола

Роналду зовет Марсело в Ювентус

                   По данным испанских СМИ, лидер атак туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приглашает к себе в клуб бразильского защитника мадридского «Реала» Марсело.

                Согласно имеющейся информации, именитый португалец очень хочет видеть в «Старой синьоре» своего бывшего партнера по «королевскому» клубу. Утверждается, что между игроками сохраняются теплые дружеские отношения и они постоянно находятся в контакте. В этой связи сообщается, что Роналду склоняет Марсело к переходу в «Ювентус».     

                Однако, «Реал» не собирается продавать своего защитника, но его желание покинуть клуб может существенно поменять ситуацию, - пишут источники. Отмечается, что 30-летний исполнитель ранее не раз заявлял о том, что хочет завершить футбольную карьеру в мадридском клубе, но в последнее время игрок изменил свою позицию.

                Напомним, что трудовой договор Марсело со «сливочными» рассчитан до середины 2022 года.

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