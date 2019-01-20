Моуринью: отклонил три предложения от клубов
Дата публикации: Сегодня, 17:00 | Категория: Новости футбола
Жозе Моуринью, ранее уволенный из «Манчестер Юнайтед» рассказал о своих планах на будущее.
«Тот опыт, который я получаю и минувшими тремя неделями я доволен. Сейчас я делаю то, что хочу и то, что раньше не мог делать. Но зная себя, под конец марта мне все это надоест.
Сейчас анализирую детали. Уже отклонил три предложения от клубов по работе, так как понимал, что это не то, чего я хочу. Сохраняю спокойствие. Чем больше имеешь времени, тем лучше подготовишься.
Хочу, чтобы вызовы, которые я получу на новом месте работы удовлетворяли меня», - сказал португальский специалист.
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