Челси готов выложить 100 млн фунтов за Коутинью

По данным британских таблоидов, лондонский «Челси» намеревается приобрести бразильского хавбека «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

В сообщении говорится, что «аристократы» готовы раскошелиться на 100 000 000 фунтов стерлингов за 26-летнего полузащитника. Но подчеркивается, что главный наставник «сине-гранатовых» Эрнесто Вальверде все еще рассчитывает на футболиста, даже учитывая его не самые лучшие игровые кондиции.

В текущем сезоне Коутиньо принял участие в 17 матчах за «Барселону» в рамках испанского первенства, забил 4 гола и оформил 2 голевых паса.

Добавим, что ранее в средствах массовой информации появлялись сведения об интересе к бразильцу со стороны руководства «Манчестер Юнайтед».