Челси готов выложить 100 млн фунтов за Коутинью
По данным британских таблоидов, лондонский «Челси» намеревается приобрести бразильского хавбека «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
В сообщении говорится, что «аристократы» готовы раскошелиться на 100 000 000 фунтов стерлингов за 26-летнего полузащитника. Но подчеркивается, что главный наставник «сине-гранатовых» Эрнесто Вальверде все еще рассчитывает на футболиста, даже учитывая его не самые лучшие игровые кондиции.
В текущем сезоне Коутиньо принял участие в 17 матчах за «Барселону» в рамках испанского первенства, забил 4 гола и оформил 2 голевых паса.
Добавим, что ранее в средствах массовой информации появлялись сведения об интересе к бразильцу со стороны руководства «Манчестер Юнайтед».
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