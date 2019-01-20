  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Понедельник 21 января

17:00  cleag Дженоа - Милан 22:30  cleag Ювентус - Кьево 23:00  cleag Болтон – Вест Бромвич 23:00  cleag Эйбар - Эспаньол
Свернуть список трансляций

Гвардиола рассказал об усилении Манчестер Сити

Дата публикации: Сегодня, 16:57 | Категория: Новости футбола

Гвардиола рассказал об усилении Манчестер Сити

                 Главный коуч «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об усилении средней линии команды, а также кого он видит в качестве замены одного из лидеров команды, опытного бразильского хавбека Фернандиньо.

                «Нам нужен футболист, который имеет достойные физические характеристики, быстро думает и развивает атаку команды. Чем больше он будет делать для своей команды, тем лучше. Такого универсального исполнителя найти непросто, понимаю это.

                Знаю ли я таких футболистов? Да, их множество. 3-4 игрока. Мы в поисках исполнителя на позицию в центре поля. Нами уже просмотрены многие», - рассказал наставник «горожан».

Нравится
Похожие новости:
  • Зарплата Гвардиолы в Сити увеличится
    Зарплата Гвардиолы в Сити увеличится
    Хосеп Гвардиола Руководство «Манчестер Сити» находится под впечатлением от работы испанского специалиста в команде и готовит новое...
  • Гвардиола хочет усилить оборону МанСити
    Гвардиола хочет усилить оборону МанСити
    Хосеп Гвардиола Главный наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился с футбольными изданиями относительно планов на ближайшее...
  • Ман Сити хочет приобрести Рулли
    Ман Сити хочет приобрести Рулли
    Хосеп Гвардиола присмотрел нового вратаря для своей будущей команды. По информации AS, 23-летний Х. Рулли находится на прицеле сразу у нескольких...
  • Манчестер Сити подпишет восемь новичков для Гвардиолы
    Манчестер Сити подпишет восемь новичков для Гвардиолы
    Манчестерские шейхи планируют сделать восемь «подарков» для нового главного тренера команды. Хосеп Гвардиола, который решил уйти из...
  • Тухель: ищем футболистов в атаку
    Тухель: ищем футболистов в атаку
    Томас Тухель рассказал, что его команда нуждается в усилении атакующей линии. Шмели продали в «Боруссию М» Хофманна, а...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close