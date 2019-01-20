Гвардиола рассказал об усилении Манчестер Сити
Дата публикации: Сегодня, 16:57 | Категория: Новости футбола
Главный коуч «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об усилении средней линии команды, а также кого он видит в качестве замены одного из лидеров команды, опытного бразильского хавбека Фернандиньо.
«Нам нужен футболист, который имеет достойные физические характеристики, быстро думает и развивает атаку команды. Чем больше он будет делать для своей команды, тем лучше. Такого универсального исполнителя найти непросто, понимаю это.
Знаю ли я таких футболистов? Да, их множество. 3-4 игрока. Мы в поисках исполнителя на позицию в центре поля. Нами уже просмотрены многие», - рассказал наставник «горожан».
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