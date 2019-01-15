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Малком намерен покинуть Барселону

Дата публикации: Сегодня, 19:42 | Категория: Новости футбола

Малком намерен покинуть Барселону

                 Бразильский хавбек Малком в ближайшее время намеревается уйти из «Барселоны». Об этом пишут испанские футбольные издания.

               Таким образом, 21-летний полузащитник «сине-гранатовых» изъявил желание уйти спустя лишь полгода.

               По имеющейся информации, за текущим положением дел вокруг бразильца внимательно наблюдают английские и итальянские топ-клубы. Помимо этого, к игроку присматривались команды из Поднебесной.

               Напомним, что Малком был куплен «Барселоной» у французского «Бордо» прошедшим летом за 41 000 000 евро.

               В этом сезоне молодой исполнитель каталонцев сыграл лишь в 5 поединках в рамках иcпанского первенства. При этом с первых минут выходил только единожды

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