Мусса Дембеле перешел в китайский клуб

Бельгийский хавбек Мусса Дембеле перешел из английского «Тоттенхэма» в китайский «Гуанчжоу Фули». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте «шпор».

По имеющимся данным, 31-летний игрок согласно заключенному трудовому соглашению будет получать 10 000 000 евро в год.

Отметим, что контракт бельгийского исполнителя с «Тоттенхэмом» истекал через 6 месяцев. В этой связи клубом было принято решение расстаться с ним в зимнее окно трансферов, с целью заработка денег.

Мусса Дембеле выступал за «Тоттенхэм» с лета 2012 года. Тогда игрок был приобретен у «Фулхэма» за 19 000 000 евро. В этом сезоне полузащитник сыграл в 12 поединках в рамках всех турниров.