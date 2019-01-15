Мусса Дембеле перешел в китайский клуб
Дата публикации: Сегодня, 19:42 | Категория: Новости футбола
Бельгийский хавбек Мусса Дембеле перешел из английского «Тоттенхэма» в китайский «Гуанчжоу Фули». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте «шпор».
По имеющимся данным, 31-летний игрок согласно заключенному трудовому соглашению будет получать 10 000 000 евро в год.
Отметим, что контракт бельгийского исполнителя с «Тоттенхэмом» истекал через 6 месяцев. В этой связи клубом было принято решение расстаться с ним в зимнее окно трансферов, с целью заработка денег.
Мусса Дембеле выступал за «Тоттенхэм» с лета 2012 года. Тогда игрок был приобретен у «Фулхэма» за 19 000 000 евро. В этом сезоне полузащитник сыграл в 12 поединках в рамках всех турниров.
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