  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Мусса Дембеле перешел в китайский клуб

Дата публикации: Сегодня, 19:42 | Категория: Новости футбола

Мусса Дембеле перешел в китайский клуб

                Бельгийский хавбек Мусса Дембеле перешел из английского «Тоттенхэма» в китайский «Гуанчжоу Фули». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте «шпор».

                По имеющимся данным, 31-летний игрок согласно заключенному трудовому соглашению будет получать 10 000 000 евро в год.

                Отметим, что контракт бельгийского исполнителя с «Тоттенхэмом» истекал через 6 месяцев. В этой связи клубом было принято решение расстаться с ним в зимнее окно трансферов, с целью заработка денег.

                Мусса Дембеле выступал за «Тоттенхэм» с лета 2012 года. Тогда игрок был приобретен у «Фулхэма» за 19 000 000 евро. В этом сезоне полузащитник сыграл в 12 поединках в рамках всех турниров.

Нравится
Похожие новости:
  • Реал включился в борьбу за Дембеле
    Реал включился в борьбу за Дембеле
    Яркие выступления М. Дембеле не остались без внимания топовых команд Европы – теперь очередь дошла и до мадридского «Реала». The...
  • Реал следит за прогрессом У. Дембеле
    Реал следит за прогрессом У. Дембеле
    Молодой хавбек, принадлежащий «Боруссии» (Дортмунд) по контракту, привлёк к себе внимание со стороны испанского «Реала». ...
  • Ливерпуль и Ювентус охотятся за Дембеле
    Ливерпуль и Ювентус охотятся за Дембеле
    Форвард «Фулхэма» находится в сфере интересов «Ювентуса» и «Ливерпуля», утверждает «Lequipe». На...
  • Наполи торгует у Тоттенхэма Дембеле
    Наполи торгует у Тоттенхэма Дембеле
    По информации итальянских масс-медиа, «Наполи» обратился в лондонский клуб с официальным предложением по продаже 28-летнего бельгийского...
  • Наполи пытается арендовать Дембеле
    Наполи пытается арендовать Дембеле
    Появилась информация, что полузащитником Шпор Дембеле заинтересовался «Наполи». По данным ресурса «Football Italia»,...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close