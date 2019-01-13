  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Челси назвал Реалу цену Азара

Дата публикации: Сегодня, 16:34 | Категория: Новости футбола

Челси назвал Реалу цену Азара

                 По данным английских футбольных изданий, лондонский «Челси» огласил мадридскому «Реалу» стоимость бельгийского исполнителя команды Эдена Азара.

              Отмечается, что «аристократы» готовы продать игрока не меньше чем за 112 000 000 евро.

              Напомним, что трудовое соглашение футболиста с «синими» рассчитано до лета 2020 года. Стороны по сей день не достигли договоренностей относительно продления контракта.

              Добавим, что Азар выступает за «Челси» с лета 2012 года. Тогда игрок перешел в стан «лондонцев» из «Лилля». Тогда сумма сделки составила 35 000 000 евро. В этом сезоне футболист является одним из ключевых исполнителей команды. В рамках АПЛ бельгиец сыграл в 21 поединке, забил 10 голов и оформил 10 голевых пасов.

Нравится
Похожие новости:
  • Азар желает перейти в Реал
    Азар желает перейти в Реал
    Эден Азар По данным ряда испанских изданий, хавбек лондонского «Челси» Эден Азар намерен перебраться в мадридский «Реал»....
  • Азар отказался продлить контракт с Челси
    Азар отказался продлить контракт с Челси
    Эден Азар Хавбек лондонского «Челси» Эден Азар не рассматривает возможность подписания нового контракта с «синими». Об этом...
  • Челси возобновил интерес к Кандреве
    Челси возобновил интерес к Кандреве
    «Челси» не планирует мириться с тем, что А. Кандрева так и не пополнил состав клуба. В начале этого года Синие уже предлагали миланскому...
  • Галатасарай: на радаре два голландских футболиста
    Галатасарай: на радаре два голландских футболиста
    Бек «Аякса» Рикардо ван Рейн и хав «Касымпаши» Райан Донк попали на радар «Галатасараю». 24-летний футболист...
  • Реалу нужна звезда Челси
    Реалу нужна звезда Челси
    Флорентино Перес, глава «Реала» намерен оформить трансфер бельгийского хавбека «Челси» Азара. Такие известия разместил...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close