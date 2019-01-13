Челси назвал Реалу цену Азара

По данным английских футбольных изданий, лондонский «Челси» огласил мадридскому «Реалу» стоимость бельгийского исполнителя команды Эдена Азара.

Отмечается, что «аристократы» готовы продать игрока не меньше чем за 112 000 000 евро.

Напомним, что трудовое соглашение футболиста с «синими» рассчитано до лета 2020 года. Стороны по сей день не достигли договоренностей относительно продления контракта.

Добавим, что Азар выступает за «Челси» с лета 2012 года. Тогда игрок перешел в стан «лондонцев» из «Лилля». Тогда сумма сделки составила 35 000 000 евро. В этом сезоне футболист является одним из ключевых исполнителей команды. В рамках АПЛ бельгиец сыграл в 21 поединке, забил 10 голов и оформил 10 голевых пасов.