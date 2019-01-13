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Чех завершит карьеру по окончании сезона

Дата публикации: Сегодня, 16:33 | Категория: Новости футбола

Чех завершит карьеру по окончании сезона

                  Голкипер лондонского «Арсенала» Петер Чех сообщил, что по окончании текущего сезона завершить профессиональную карьеру футболиста.

                «В качестве профессионального игрока это мой 20 сезон. 20 лет назад я оформил первое трудовое соглашение. Именно сейчас наступил момент, когда я объявлю о завершении карьеры в конце сезона.

                После проведенных 15 лет в Английской Премьер-лиге, выиграв все титулы, которые возможно, я чувствую, что мною было достигнуто все, чего я хотел», - заявил чешский страж ворот.

                Отметим, что Чех являлся основным вратарем национальной команды в ходе последних четырех чемпионатов Европы, а также Чемпионате мира 2006. В текущем розыгрыше АПЛ опытный страж ворот сыграл в 7 матчах, в которых пропустил 9 голов.

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