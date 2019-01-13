Де Хеа озвучил МЮ условия по контракту

Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа потребовал у руководства клуб весомой прибавке к заработной плате. Об этом пишут британские таблоиды.

По имеющейся информации, вратарь желает получать около 17 500 000 евро за год. В настоящее время размер его заработной платы – 11 700 000 в год. Текущий контракт стража ворот «манкунианцев» действует до середины 2020 года.

28-летний испанский пополнил стан «красных дъяволов» в 2011 году перейдя из мадридского «Атлетико». Сумма сделки составила 25 000 000 евро. В этом сезоне вратарь сыграл в 22 поединках в рамках Английской Премьер-лиги, в которых пропустил 32 мяча. Также на счету де Хеа 5 встреч в Лиге чемпионов и 2 пропущенных гола.