Кавани: хочу играть за ПСЖ до 2020 года
Дата публикации: Сегодня, 16:30 | Категория: Новости футбола
Форвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани заявил, что желает выступать за французскую команду до конца срока действия трудового соглашения с клубом. Напомним, что оно рассчитано до середины 2020 года.
«Я приближаюсь к завершению срока действия контракта, а вероятно, и футбольной карьеры. Тогда мне будет уже почти 34 года. Не могу сказать, буду ли я играть после этого. Но я намерен отработать контракт до конца. Я чувствую себя в «ПСЖ» хорошо. Клуб доволен мной», - сказал уругвайский нападающий.
Напомним, ранее ряд СМИ сообщали о том, что Кавани близок к переходу в китайский клуб, а также об интересе к нему лондонского «Челси».
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