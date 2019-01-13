Вальверде запретили выпускать меня на футбольное поле

Форвард Мунир Эль-Хаддади, накануне перешедший в «Севилью» из «Барселоны» заявил о том, что боссы «сине-гранатовых» запрещали главному коучу команды Эрнесто Вальверде выпускать его на футбольное поле.

«Когда я вернулся в расположение команды в январе, то я обратился к руководству клуба с тем, что не намерен продлевать трудовое соглашение. Тогда Вальверде мне сообщил, что клуб попросил его не выпускать меня на поле. Это то, что я пережил. Но у меня никаких проблем с «Барселоной» нет», - сказал 23-летний исполнитель.

Напомним, что Мунир Эль-Хаддади – воспитанник каталонского клуба. 11 января он пополнил «Севилью» за 1 050 000 евро. Нападающий уже успел сыграть за новую команду в рамках 19 тура испанского первенства против «Атлетика» (0:2).