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Зимние ТРАНСФЕРЫ 2019 (видео)

Дата публикации: Сегодня, 00:29 | Категория: Новости футбола

Сегодня на канале 120 ЯРДОВ обсудим официальные трансферы 2019 года, которые уже состоялись. Лукас Пакета в Милан, Кристиан Пулишич в Челси, Фабрегас в Монако и другие важные переходы этой зимы. Держим руку на пульсе!

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