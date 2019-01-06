Зимние ТРАНСФЕРЫ 2019 (видео)

Сегодня на канале 120 ЯРДОВ обсудим официальные трансферы 2019 года, которые уже состоялись. Лукас Пакета в Милан, Кристиан Пулишич в Челси, Фабрегас в Монако и другие важные переходы этой зимы. Держим руку на пульсе!