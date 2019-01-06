Рэмси пройдет медосмотр в Ювентусе 13 января
Дата публикации: Вчера, 21:37 | Категория: Новости футбола
Валлийский хавбек лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси принял решение о переходе в туринский «Ювентус» в летний период трансферов. По данным британских изданий, футболист пройдет медобследование в клубе 13 января.
Отмечается, что 28-летний исполнитель оформит контракт со «Старой синьорой» сроком на 5 лет уже 16 января. По некоторым данным, заработная плата игрока в год будет составлять 8 000 000 евро. Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым футболистом команды после Роналду.
Добавим, что контракт Рэмси с «канонирами» истечет летом. Сторонам не удалось договориться о его продлении. Поэтому валлиец пополнит итальянский клуб в качестве свободного агента.
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