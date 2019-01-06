Почеттино: не жду трансферов в январе

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, что думает об усилении состава команды в зимний период трансферов.

«Нам известно, что в летнее межсезонье футболистов приобретать непросто. Зимой это делать еще труднее. Я не жду трансферов в этом месяце.

Безусловно, если мы будем иметь возможность купить определенного футболиста, то мы постараемся это сделать, так как усилить состав мы готовы всегда. Мы ведем работу над поиском новых игроков, но это трудно.

Тем не менее, я доволен составом «Тоттенхэма» сегодня. В каждой линии команды у нас порядок», - сказал аргентинский специалист.

Отметим, что «Тоттенхэм» после 21 тура АПЛ занимает третью строчку в таблице имея в своем активе 48 зачетных пунктов.