Симеоне: наши игроки могут заинтересовать топ-клубы
Дата публикации: Вчера, 22:46 | Категория: Новости футбола
Главный наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что в текущее зимнее окно трансферов, команду может покинуть несколько исполнителей.
«Нельзя расслабляться до закрытия периода трансферов. Вероятно, некоторые наши игроки заинтересуют топ-клубы, в частности мюнхенскую «Баварию»», - сказал испанский специалист.
Исходя из данных футбольных изданий, речь может идти в частности о защитнике «Атлетико» Лукасе Эрнандесе. Так, еще в минувшем году руководство немецкого клуба готовилось выложить за игрока 85 000 000 евро, а также обеспечить ему ежегодный оклад – 8 500 000 евро.
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