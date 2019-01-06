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Симеоне: наши игроки могут заинтересовать топ-клубы

Дата публикации: Вчера, 22:46 | Категория: Новости футбола

Симеоне: наши игроки могут заинтересовать топ-клубы

                Главный наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что в текущее зимнее окно трансферов, команду может покинуть несколько исполнителей.

          «Нельзя расслабляться до закрытия периода трансферов. Вероятно, некоторые наши игроки заинтересуют топ-клубы, в частности мюнхенскую «Баварию»», - сказал испанский специалист.

           Исходя из данных футбольных изданий, речь может идти в частности о защитнике «Атлетико» Лукасе Эрнандесе. Так, еще в минувшем году руководство немецкого клуба готовилось выложить за игрока 85 000 000 евро, а также обеспечить ему ежегодный оклад – 8 500 000 евро.

 

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