Сульшер определит будущее некоторых игроков МЮ

Исполняющий обязанности главного наставника «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер получит право своего голоса, которое будет решать будущее ряда нескольких исполнителей «красных дъяволов».

По сведениям британских изданий, Сульшер скорее всего покинет свой пост в конце сезона, однако сможет повлиять на будущее футболистов, трудовые договоры которых завершаются.

Таким образом, руководство «Манчестер Юнайтед» изучает возможность принятия во внимание мнения норвежского специалиста в отношении игроков, контракты которых истекают летом. Сульшер может порекомендовать клубу, с кем из исполнителей стоит обсудить условия новых соглашений. В частности, это касается таких футболистов, как: Хуан Мата, Антонио Валенсия, Фил Джонс и Андер Эррера.