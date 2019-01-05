Челси хочет получить за Фабрегаса 12 млн евро
Дата публикации: Вчера, 21:18 | Категория: Новости футбола
Лондонскому «Челси» все еще не удалось договориться с французским «Монако» по поводу перехода испанского хавбека Сеска Фабрегаса.
Отмечается, что это обусловлено отсутствием договоренности о компенсации за футболиста. По имеющимся данным в СМИ, «аристократы» хотят получить за Фабрегаса не меньше 12 000 000 евро.
Напомним, что Сеск играет за «Челси» с 2018 года. До этого, 31-летний игрок выступал за «Барселону» и лондонский «Арсенал».
Добавим, что по данным футбольных изданий, лондонский клуб уже занимается поиском замены Фабрегасу. Так, «синие» изучают таких кандидатов, как Николо Барелла из «Кальяри», а также Леандро Паредес из питерского «Зенита.
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