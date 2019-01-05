Пепе может пополнить Порту

35-летний португальский защитник Пепе может вернуться на свою родину. По данным некоторых футбольных изданий, исполнитель уже согласовал некоторые моменты контракта с «Порту».

Отмечается, что стороны близки к достижению договоренностей об оформлении контракта до конца этого сезона с правом продления на еще один год.

Напомним, что последней командой, в которой выступал Пепе, является «Бешикташ». Он ушел из нее в декабре ушедшего года. Соглашение с турецким клубом было рассчитано до середины 2019 года, но футболист договорился с боссами «черных орлов» о досрочном прекращении сотрудничества.

Добавим, что Пепе уже играл за «Порту» до того, как стал защищать цвета «Реала» - в период с 2004 по 2007 год.