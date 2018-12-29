Почеттино: врядли Эриксен останется в Тоттенхэме

Главный коуч «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино сказал, что еще не уверен в том, что хавбек его команды Кристиан Эриксен продлит трудовое соглашение с клубом.

«Пока ничего не могу сказать. Кто знает, что будет дальше. Я не из тех, кто начнет переживать в таком случае. Футболу свойственна динамика. Это та игра, где наставник не всегда способен обеспечивать контроль своих интересов. Все зависит от ряда факторов.

Безусловно, Эриксен важный игрок для команды и хочется, чтобы он оставался с нами. Но речь идет о переговорном процессе, в который включено множество участников, имеющих различные интересы. Будет здорово, если Кристиан останется с нами надолго. В противном случае – он имеет право уйти», - подчеркнул аргентинский специалист.