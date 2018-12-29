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М.Фернандеш заинтересовал Милан

Дата публикации: Сегодня, 18:37 | Категория: Новости футбола

М.Фернандеш заинтересовал Милан

                       Мануэл Фернандеш, защищающий цвета московского «Локомотива», может пополнить «Милан». Об этом пишут итальянские футбольные издания.

               Отмечается, что руководство «россонери» изучает возможности покупки португальского футболиста кабо-вердианского происхождения. Источники сообщают, что соответствующее предложение «железнодорожники» получат уже в ближайшие недели.

               Напомним, что трудовое соглашение 32-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до лета этого года.

               Добавим, что ранее пресса сообщала о том, что в услугах Фернандеша также заинтересованы турецкие клубы, в частности «Галатасарай» и «Истанбул Башакшехир».

 

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