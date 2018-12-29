М.Фернандеш заинтересовал Милан

Мануэл Фернандеш, защищающий цвета московского «Локомотива», может пополнить «Милан». Об этом пишут итальянские футбольные издания.

Отмечается, что руководство «россонери» изучает возможности покупки португальского футболиста кабо-вердианского происхождения. Источники сообщают, что соответствующее предложение «железнодорожники» получат уже в ближайшие недели.

Напомним, что трудовое соглашение 32-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до лета этого года.

Добавим, что ранее пресса сообщала о том, что в услугах Фернандеша также заинтересованы турецкие клубы, в частности «Галатасарай» и «Истанбул Башакшехир».