М.Фернандеш заинтересовал Милан
Дата публикации: Сегодня, 18:37 | Категория: Новости футбола
Мануэл Фернандеш, защищающий цвета московского «Локомотива», может пополнить «Милан». Об этом пишут итальянские футбольные издания.
Отмечается, что руководство «россонери» изучает возможности покупки португальского футболиста кабо-вердианского происхождения. Источники сообщают, что соответствующее предложение «железнодорожники» получат уже в ближайшие недели.
Напомним, что трудовое соглашение 32-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до лета этого года.
Добавим, что ранее пресса сообщала о том, что в услугах Фернандеша также заинтересованы турецкие клубы, в частности «Галатасарай» и «Истанбул Башакшехир».
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