Ювентус подтверждает интерес к Рэмси
Туринский «Ювентус» дал комментарий относительно данных в футбольных изданиях об интересе клуба к хавбеку лондонского «Арсенала» Аарону Рэмси.
«Рэмси – отличный футболист. Он очень нравится нам и играет за достойный клуб. Срок его трудового соглашения подходит к концу. Мы всегда внимательно следим за ситуацией на рынке трансферов, в том числе и за Аароном.
На сегодня Рэмси – игрок «Арсенала». Мы не единственные, кто бы хотел его видеть в своих рядах», - сказал спортивный директор «Старой синьоры» Фабио Паратичи.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Рэмси уже согласовал условия контракта с туринским клубом. Эксперты считают, что валлиец пополнит «Ювентус» в конце сезона в статусе свободного агента.
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