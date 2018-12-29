Ювентус подтверждает интерес к Рэмси

Туринский «Ювентус» дал комментарий относительно данных в футбольных изданиях об интересе клуба к хавбеку лондонского «Арсенала» Аарону Рэмси.

«Рэмси – отличный футболист. Он очень нравится нам и играет за достойный клуб. Срок его трудового соглашения подходит к концу. Мы всегда внимательно следим за ситуацией на рынке трансферов, в том числе и за Аароном.

На сегодня Рэмси – игрок «Арсенала». Мы не единственные, кто бы хотел его видеть в своих рядах», - сказал спортивный директор «Старой синьоры» Фабио Паратичи.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Рэмси уже согласовал условия контракта с туринским клубом. Эксперты считают, что валлиец пополнит «Ювентус» в конце сезона в статусе свободного агента.