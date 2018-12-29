Сульшер заявил, что не хочет покидать МЮ в конце сезона
Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что не намерен уходить из клуба в конце текущего сезона. Отметим, что под руководством норвежского специалиста, который сменил на посту Жозе Моуринью в декабре, «красные дъяволы» завоевали 4 победы к ряду.
«Безусловно, не желаю уходить в мае. У нас в команде великолепные исполнители, отличная атмосфера. Я буду работать до того момента, пока я на своем посту. Впереди нас ждет немало сложных испытаний. Пока мы выступали против соперников, которые находятся в нижней части турнирной таблицы. Мы были обязаны побеждать в этих встречах», - сказал Сульшер.
Отметим, что на сегодня «манкунианцы» имеют в своем активе 38 зачетных пунктов и располагаются на 6 строчке турнирной таблицы АПЛ.
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