Сульшер заявил, что не хочет покидать МЮ в конце сезона

Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что не намерен уходить из клуба в конце текущего сезона. Отметим, что под руководством норвежского специалиста, который сменил на посту Жозе Моуринью в декабре, «красные дъяволы» завоевали 4 победы к ряду.

«Безусловно, не желаю уходить в мае. У нас в команде великолепные исполнители, отличная атмосфера. Я буду работать до того момента, пока я на своем посту. Впереди нас ждет немало сложных испытаний. Пока мы выступали против соперников, которые находятся в нижней части турнирной таблицы. Мы были обязаны побеждать в этих встречах», - сказал Сульшер.

Отметим, что на сегодня «манкунианцы» имеют в своем активе 38 зачетных пунктов и располагаются на 6 строчке турнирной таблицы АПЛ.