  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Сульшер заявил, что не хочет покидать МЮ в конце сезона

Дата публикации: Сегодня, 18:36 | Категория: Новости футбола

Сульшер заявил, что не хочет покидать МЮ в конце сезона

                  Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что не намерен уходить из клуба в конце текущего сезона. Отметим, что под руководством норвежского специалиста, который сменил на посту Жозе Моуринью в декабре, «красные дъяволы» завоевали 4 победы к ряду.

               «Безусловно, не желаю уходить в мае. У нас в команде великолепные исполнители, отличная атмосфера. Я буду работать до того момента, пока я на своем посту. Впереди нас ждет немало сложных испытаний. Пока мы выступали против соперников, которые находятся в нижней части турнирной таблицы. Мы были обязаны побеждать в этих встречах», - сказал Сульшер.

                Отметим, что на сегодня «манкунианцы» имеют в своем активе 38 зачетных пунктов и располагаются на 6 строчке турнирной таблицы АПЛ.

Нравится
Похожие новости:
  • До конца сезона МЮ будет тренировать Сульшер
    До конца сезона МЮ будет тренировать Сульшер
                   «Манчестер Юнайтед» назначил исполняющим обязанности главного тренера команды...
  • Моуринью: МЮ еще далеко до той игры, которую хочу видеть
    Моуринью: МЮ еще далеко до той игры, которую хочу видеть
    Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что его подопечные еще далеки от того, какими он хочет видеть их. Отметим, что в...
  • Моуринью: пока МЮ нет смысла думать о чемпионстве
    Моуринью: пока МЮ нет смысла думать о чемпионстве
    Жозе Моуринью Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал оценку шансам своих подопечных в победе в Английской Премьер-лиге по...
  • Данди Юнайтед хочет сотрудничать с Шахтером
    Данди Юнайтед хочет сотрудничать с Шахтером
    Менеджер шотландского клуба Миксу Паатлайнен выступил с подтверждением, что «Данди Юнайтед» может наладить сотрудничество с Горняками. ...
  • «МЮ» намерен усилиться Люком Шоу
    «МЮ» намерен усилиться Люком Шоу
    «Манчестер Юнайтед» не отстает от своих конкурентов и также в период зимнего трансферного окна намерен поработать над укреплением своей...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close