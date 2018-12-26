Мурильо: моя мечта стала реальностью
Новоиспеченный футболист «Барселоны» защитник Джейсон Мурильо рассказал об эмоциях после перехода в состав каталонского клуба.
«Я чувствую облегчение, так как я буду играть с Месси в одной команде, а не против него. Это лучший футболист в мире», - заявил Мурильо.
Также колумбийский новичок «сине-гранатовых» сказал о том, что его соотечественник Йерри Мина дал ему ряд наставлений сразу после перехода.
«Мина дал мне много советов после того, как я приехал в расположение клуба. Мы являемся очень близкими друзьями.
Для меня является потрясающей возможностью выступать за самый большой клуб в мире. Такую возможность мне предоставил бог и это осчастливило меня и мою семью. Горжусь тем, что буду носить футболку «Барселоны» и помогать ей. Моя мечта превратилась в реальность», - подчеркнул Мурильо.
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