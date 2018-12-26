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Модрич отказался продлевать контракт с Реалом

Дата публикации: Вчера, 23:15 | Категория: Новости футбола

Модрич отказался продлевать контракт с Реалом

                     Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич не достиг договоренности с руководством клуба относительно продления трудового соглашения. Напомним, что контракт хорвата истекает в середине 2020 года.

             По данным испанских футбольных изданий, Модрич отказал первому предложению «королевского» клуба о продлении трудового соглашения. Отмечается, что полузащитника не устроили предложенные ему условия.

             Также сообщается, что в случае, если «Реал» и Модрич не смогут достичь договоренностей, то футболист с высокой долей вероятности пополнит миланский «Интер», который собирался приобрести его в летнее окно трансферов.

             Напомним, что накануне 33-летний хорватский исполнитель заявлял о том, что намерен остаться в клубе до конца карьеры.

 

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