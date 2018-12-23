Милан готовит отставку Гаттузо

По сведениям ряда итальянских футбольных изданий, руководство «Милана» готовится отправить в отставку главного тренера «россонери» Дженнаро Гаттузо. Отмечается, что это произойдет в ближайшие дни.

Сообщается, что клуб поставил специалисту ультиматум, согласно которому, если команда не наберет 6 зачетных пунктов в поединках против «Фрозиноне» и СПАЛ, то он будет уволен.

Напомним, что накануне «Милан» сыграл с «Фрозиноне» вничью, что судя по всему предопределило судьбу Гаттузо. Ожидается, что об увольнении будет объявлено по завершению игры против СПАЛа, который пройдет 29 декабря.

Добавим, что Гаттузо возглавил «Милан» в ноябре 2017 года. В настоящее время его подопечные располагаются на 6 строчку турнирной таблицы итальянского первенства.