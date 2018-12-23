Модрич: хочу завершить карьеру в Реале
Дата публикации: Вчера, 20:19 | Категория: Новости футбола
Хавбек мадридского «Реала» и национальной команды Хорватии Лука Модрич заявил о том, что намерен завершить карьеру в «королевском» клубе.
«Имею большое желание и цель – завершить футбольную карьеру в «Реале». Для меня это идеальный сценарий. Для того, чтобы добиться этого, мне нужно продолжать выступать на самом высшем уровне, но это непросто.
В этом сезоне для нашего клуба наиболее важное – улучшить игру, так как после всех успехов мы вошли в непростой период для команды», - отмечает хорватский полузащитник.
Добавим, что ранее футбольные СМИ сообщали о том, что «Интер» намеревается купить Модрича в зимний период трансферов.
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