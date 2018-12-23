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Модрич: хочу завершить карьеру в Реале

Дата публикации: Вчера, 20:19 | Категория: Новости футбола

Модрич: хочу завершить карьеру в Реале

                   Хавбек мадридского «Реала» и национальной команды Хорватии Лука Модрич заявил о том, что намерен завершить карьеру в «королевском» клубе.

            «Имею большое желание и цель – завершить футбольную карьеру в «Реале». Для меня это идеальный сценарий. Для того, чтобы добиться этого, мне нужно продолжать выступать на самом высшем уровне, но это непросто.

             В этом сезоне для нашего клуба наиболее важное – улучшить игру, так как после всех успехов мы вошли в непростой период для команды», - отмечает хорватский полузащитник.

             Добавим, что ранее футбольные СМИ сообщали о том, что «Интер» намеревается купить Модрича в зимний период трансферов.

 

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