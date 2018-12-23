Эмери: Арсенал продолжает строится

Главный коуч лондонского «Арсенала» Унаи Эмери подытожил исход поединка своих подопечных против «Брайтона» (1:1).

«Немного разочарован. Считаю, что первая половина игры была ключевой. Мы вели 1:0 и создавали несколько голевых эпизодов. Голкипер команды соперника спас их после удара Обамеянга. Мы не давали «Брайтону» создавать голевые моменты у наших ворот. Но во втором тайме игроки «Арсенала» не реализовали свой план», - говорит испанский специалист.

Также Эмери подчеркнул, что строительство «Арсенала» продолжается:

«Продолжается прогресс строительства команды. Заработав это очко нам удастся двигаться далее. Считаю, что наша команда поработала хорошо в последнем матче», - сказал наставник «канониров».