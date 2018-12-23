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Эмери: Арсенал продолжает строится

Дата публикации: Вчера, 20:18 | Категория: Новости футбола

Эмери: Арсенал продолжает строится

                       Главный коуч лондонского «Арсенала» Унаи Эмери подытожил исход поединка своих подопечных против «Брайтона» (1:1).

              «Немного разочарован. Считаю, что первая половина игры была ключевой. Мы вели 1:0 и создавали несколько голевых эпизодов. Голкипер команды соперника спас их после удара Обамеянга. Мы не давали «Брайтону» создавать голевые моменты у наших ворот. Но во втором тайме игроки «Арсенала» не реализовали свой план», - говорит испанский специалист.

               Также Эмери подчеркнул, что строительство «Арсенала» продолжается:

              «Продолжается прогресс строительства команды. Заработав это очко нам удастся двигаться далее. Считаю, что наша команда поработала хорошо в последнем матче», - сказал наставник «канониров».

 

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