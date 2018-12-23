Эмери: Арсенал продолжает строится
Главный коуч лондонского «Арсенала» Унаи Эмери подытожил исход поединка своих подопечных против «Брайтона» (1:1).
«Немного разочарован. Считаю, что первая половина игры была ключевой. Мы вели 1:0 и создавали несколько голевых эпизодов. Голкипер команды соперника спас их после удара Обамеянга. Мы не давали «Брайтону» создавать голевые моменты у наших ворот. Но во втором тайме игроки «Арсенала» не реализовали свой план», - говорит испанский специалист.
Также Эмери подчеркнул, что строительство «Арсенала» продолжается:
«Продолжается прогресс строительства команды. Заработав это очко нам удастся двигаться далее. Считаю, что наша команда поработала хорошо в последнем матче», - сказал наставник «канониров».
Похожие новости:
Унаи Эмери Главный наставник лондонского «Арсенала» Унаи Эмери поделился своей оценкой матча против «Манчестер Юнайтед» в...
Унаи Эмери Главный наставник лондонского «Арсенала» Унаи Эмери дал комментарий по поводу ничейного результата своих подопечных в матче с...
Унаи Эмери Главный коуч лондонского «Арсенала» Унаи Эмери заверил, что его клуб собирается бороться за любые трофеи и готов составлять...
Унаи Эмери Главный наставник лондонского «Арсенала» Унаи Эмери отдал должное коучу «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле....
Менеджер из Испании, на данный момент трудоустроенный в «Севилье», уже составил перечень игроков, которых желает приобрести в свой...