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Сарри: Азар – великий футболист

Дата публикации: Вчера, 20:17 | Категория: Новости футбола

Сарри: Азар – великий футболист

                  Главный наставник лондонского «Челси» Маурицио Сарри отметил свою команду за победу над «Уотфордом» в рамках 19 тура Английской Премьер-лиги (1:2). Добавим, что дублем в игре отметился полузащитник «синих» Эден Азар.

                «Мы провели хороший матч, продемонстрировали достойный уровень концентрированности на протяжении всей игры.

                Азар – важнейший игрок команды, равно как Месси в «Барселоне», Роналду в «Ювентусе». Это великий футболист, который может играть на любой позиции. Сегодня он в роли ложной девятки – забил два мяча, отдавал голевые передачи. Азар здорово справляется со своими обязанностями», - сказал итальянский специалист.

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