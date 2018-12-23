Сарри: Азар – великий футболист

Главный наставник лондонского «Челси» Маурицио Сарри отметил свою команду за победу над «Уотфордом» в рамках 19 тура Английской Премьер-лиги (1:2). Добавим, что дублем в игре отметился полузащитник «синих» Эден Азар.

«Мы провели хороший матч, продемонстрировали достойный уровень концентрированности на протяжении всей игры.

Азар – важнейший игрок команды, равно как Месси в «Барселоне», Роналду в «Ювентусе». Это великий футболист, который может играть на любой позиции. Сегодня он в роли ложной девятки – забил два мяча, отдавал голевые передачи. Азар здорово справляется со своими обязанностями», - сказал итальянский специалист.