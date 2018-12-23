Сарри: Азар – великий футболист
Дата публикации: Вчера, 20:17 | Категория: Новости футбола
Главный наставник лондонского «Челси» Маурицио Сарри отметил свою команду за победу над «Уотфордом» в рамках 19 тура Английской Премьер-лиги (1:2). Добавим, что дублем в игре отметился полузащитник «синих» Эден Азар.
«Мы провели хороший матч, продемонстрировали достойный уровень концентрированности на протяжении всей игры.
Азар – важнейший игрок команды, равно как Месси в «Барселоне», Роналду в «Ювентусе». Это великий футболист, который может играть на любой позиции. Сегодня он в роли ложной девятки – забил два мяча, отдавал голевые передачи. Азар здорово справляется со своими обязанностями», - сказал итальянский специалист.
Похожие новости:
Азар: стиль Сарри мне импонирует
Эден Азар Хавбек лондонского «Челси» Эден Азар рассказал о роли наставника команды Маурицио Сарри....
Эден Азар Хавбек лондонского «Челси» Эден Азар рассказал о роли наставника команды Маурицио Сарри....
Сарри: Азар может стать лучшим футболистом в мире
Эден Азар Главный коуч лондонского «Челси» Маурицио Сарри уверен в том, что хавбек команды Эден Азар имеет возможности для достижения...
Эден Азар Главный коуч лондонского «Челси» Маурицио Сарри уверен в том, что хавбек команды Эден Азар имеет возможности для достижения...
Сарри: Уверен, что Азар, Виллиан и Куртуа останутся в Челси
Маурицио Сарри Главный коуч лондонского «Челси» Маурицио Сарри заявил об уверенности в том, что лидеры команды – полузащитники...
Маурицио Сарри Главный коуч лондонского «Челси» Маурицио Сарри заявил об уверенности в том, что лидеры команды – полузащитники...
Азар: Предложение ПСЖ было бы трудно отклонить
Хавбек «Челси» стремится победить в ЛЧ, поэтому он не исключает вариант с переходом в ПСЖ. В текущем сезоне Азар заметно сбавил...
Хавбек «Челси» стремится победить в ЛЧ, поэтому он не исключает вариант с переходом в ПСЖ. В текущем сезоне Азар заметно сбавил...
Азар: «Интерес со стороны «ПСЖ» меня не волнует»
Эден Азар, являющийся главной ударной силой «Челси» в этом сезоне, заверил поклонников команды, что не собирается в ближайшем будущем...
Эден Азар, являющийся главной ударной силой «Челси» в этом сезоне, заверил поклонников команды, что не собирается в ближайшем будущем...