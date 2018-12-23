Месси: наше противостояние с Роналду было интересно всем

Форвард «Барселоны» Лионель Месси дал комментарий относительно игры вечного соперника каталонского клуба – мадридского «Реала» и противостоянии с Криштиану Роналду.

«Я неоднократно заявлял о том, что «Реал» является очень большим клубом, в котором ряд достойных исполнителей. Но стоит учесть, что уход такого игрока как Роналду – скажется на любой команде. Он способен на многое. Не удивляет то, что «Реалу» не хватает Криштиану.

Когда мы играли в одной лиге с Роналду – было отличное время. Это противостояние было интересным для всех. Тогда мы оба желали усилить свою игру», - говорит именитый аргентинец.