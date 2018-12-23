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Месси: наше противостояние с Роналду было интересно всем

Дата публикации: Вчера, 20:17 | Категория: Новости футбола

Месси: наше противостояние с Роналду было интересно всем

                        Форвард «Барселоны» Лионель Месси дал комментарий относительно игры вечного соперника каталонского клуба – мадридского «Реала» и противостоянии с Криштиану Роналду.

              «Я неоднократно заявлял о том, что «Реал» является очень большим клубом, в котором ряд достойных исполнителей. Но стоит учесть, что уход такого игрока как Роналду – скажется на любой команде. Он способен на многое. Не удивляет то, что «Реалу» не хватает Криштиану.

               Когда мы играли в одной лиге с Роналду – было отличное время. Это противостояние было интересным для всех. Тогда мы оба желали усилить свою игру», - говорит именитый аргентинец.

 

 

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