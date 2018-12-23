Гаттузо прокомментировал неудачи Милана
Дата публикации: Сегодня, 00:00 | Категория: Новости футбола
Главный наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо подытожил исход поединка против «Фрозиноне» (0:0), который состоялся в рамках 18 тура итальянского первенства, а также рассказал, что думает о неудачных результатах своих подопечных.
«В первой половине игры мы продемонстрировали ужасающую игру. Мы не можем себе этого позволять.
Я переживаю за команду, а не свое положение. Меня оценивают по результатам матчей. Я являюсь капитаном этого корабля. Вся ответственность – на мне. Я должен понять, что сделать, чтобы «Милан» стал играть лучше, ведь сегодняшние выступления – ниже возможностей. В настоящее время напряжены, однако дальше может произойти многое», - говорит коуч «россонери».
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