Гаттузо прокомментировал неудачи Милана

Главный наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо подытожил исход поединка против «Фрозиноне» (0:0), который состоялся в рамках 18 тура итальянского первенства, а также рассказал, что думает о неудачных результатах своих подопечных.

«В первой половине игры мы продемонстрировали ужасающую игру. Мы не можем себе этого позволять.

Я переживаю за команду, а не свое положение. Меня оценивают по результатам матчей. Я являюсь капитаном этого корабля. Вся ответственность – на мне. Я должен понять, что сделать, чтобы «Милан» стал играть лучше, ведь сегодняшние выступления – ниже возможностей. В настоящее время напряжены, однако дальше может произойти многое», - говорит коуч «россонери».