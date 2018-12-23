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Четверг 27 декабря

22:45  cleag Саутгемптон - Вест Хэм
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Гаттузо прокомментировал неудачи Милана

Дата публикации: Сегодня, 00:00 | Категория: Новости футбола

Гаттузо прокомментировал неудачи Милана

                    Главный наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо подытожил исход поединка против «Фрозиноне» (0:0), который состоялся в рамках 18 тура итальянского первенства, а также рассказал, что думает о неудачных результатах своих подопечных.

             «В первой половине игры мы продемонстрировали ужасающую игру. Мы не можем себе этого позволять.

              Я переживаю за команду, а не свое положение. Меня оценивают по результатам матчей. Я являюсь капитаном этого корабля. Вся ответственность – на мне. Я должен понять, что сделать, чтобы «Милан» стал играть лучше, ведь сегодняшние выступления – ниже возможностей. В настоящее время напряжены, однако дальше может произойти многое», - говорит коуч «россонери».

 

 

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