МЮ интересуется Дугласом Костой

«Манчестер Юнайтед» собирается рассмотреть возможность приобретения хавбека туринского «Ювентуса» Дугласа Косту.

По данным футбольных изданий, сам бразильский исполнитель не имеет желания уходить из «Старой синьоры». В свою очередь, «красные дъяволы» готовы выложить за игрока 60 000 000 евро.

В то же время, отмечается, что «Ювентус» имеет интерес вернуть в свои ряды центрального полузащитника Поля Погба.

Добавим, что в этом сезоне Дуглас Коста сыграл за «Ювентус» в 16 играх и оформил 2 голевых паса. Что касается Погба, то француз сыграл за «МЮ» в 21 встрече, забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач.