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МЮ интересуется Дугласом Костой

Дата публикации: Вчера, 23:59 | Категория: Новости футбола

МЮ интересуется Дугласом Костой

                      «Манчестер Юнайтед» собирается рассмотреть возможность приобретения хавбека туринского «Ювентуса» Дугласа Косту.

               По данным футбольных изданий, сам бразильский исполнитель не имеет желания уходить из «Старой синьоры». В свою очередь, «красные дъяволы» готовы выложить за игрока 60 000 000 евро.

               В то же время, отмечается, что «Ювентус» имеет интерес вернуть в свои ряды центрального полузащитника Поля Погба.

               Добавим, что в этом сезоне Дуглас Коста сыграл за «Ювентус» в 16 играх и оформил 2 голевых паса. Что касается Погба, то француз сыграл за «МЮ» в 21 встрече, забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач.

 

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