Барселона не собирается менять Коутинью на Мбаппе
Дата публикации: Вчера, 23:58 | Категория: Новости футбола
Как сообщают авторитетные испанские футбольные издания, «Барселона» не будет менять своего атакующего бразильского хавбека Филиппе Коутинью на нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
Отмечается, что каталонский клуб продолжает проявлять интерес к 20-летнему исполнителю парижской команды. При этом, они не будут менять его на бразильца. Так, учитывая спад Коутинью, «сине-гранатовые» все еще видят его в качестве одного из лидеров команды в ближайшем будущем.
Напомним, что в этом сезоне Филиппе Коутинью принял участие в 22 матчах, забил 5 голов и оформил 4 голевых паса. Его трудовое соглашение с «блаугранос» рассчитано до середины 2023 года.
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