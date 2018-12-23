Барселона не собирается менять Коутинью на Мбаппе

Как сообщают авторитетные испанские футбольные издания, «Барселона» не будет менять своего атакующего бразильского хавбека Филиппе Коутинью на нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Отмечается, что каталонский клуб продолжает проявлять интерес к 20-летнему исполнителю парижской команды. При этом, они не будут менять его на бразильца. Так, учитывая спад Коутинью, «сине-гранатовые» все еще видят его в качестве одного из лидеров команды в ближайшем будущем.

Напомним, что в этом сезоне Филиппе Коутинью принял участие в 22 матчах, забил 5 голов и оформил 4 голевых паса. Его трудовое соглашение с «блаугранос» рассчитано до середины 2023 года.