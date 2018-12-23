Почеттино: нет смысла говорить о подписании новичков

Главный коуч «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что клуб не будет усиливать состав ввиду его перегруженности.

Наставник «шпор» отмечает, что в ходе январского окна трансферов ему нужно сперва с кем-то из игроков расстаться, а после заниматься мерами по укреплению состава команды.

«Мы имеем полный состав. У нас в наличии 28 футболистов. Я считаю, что нереально покупать исполнителей в настоящее время. У нас недостаточно мест. Поэтому говорить о подписании новых футболистов – нет смысла», - отметил аргентинский специалист.