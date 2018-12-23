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Почеттино: нет смысла говорить о подписании новичков

Дата публикации: Вчера, 23:57 | Категория: Новости футбола

Почеттино: нет смысла говорить о подписании новичков

                    Главный коуч «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что клуб не будет усиливать состав ввиду его перегруженности.

              Наставник «шпор» отмечает, что в ходе январского окна трансферов ему нужно сперва с кем-то из игроков расстаться, а после заниматься мерами по укреплению состава команды.

              «Мы имеем полный состав. У нас в наличии 28 футболистов. Я считаю, что нереально покупать исполнителей в настоящее время. У нас недостаточно мест. Поэтому говорить о подписании новых футболистов – нет смысла», - отметил аргентинский специалист.

 

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