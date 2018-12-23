Почеттино: нет смысла говорить о подписании новичков
Дата публикации: Вчера, 23:57 | Категория: Новости футбола
Главный коуч «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что клуб не будет усиливать состав ввиду его перегруженности.
Наставник «шпор» отмечает, что в ходе январского окна трансферов ему нужно сперва с кем-то из игроков расстаться, а после заниматься мерами по укреплению состава команды.
«Мы имеем полный состав. У нас в наличии 28 футболистов. Я считаю, что нереально покупать исполнителей в настоящее время. У нас недостаточно мест. Поэтому говорить о подписании новых футболистов – нет смысла», - отметил аргентинский специалист.
Похожие новости:
Интер готов платить Почеттино 10 млн евро в год
«Интернационале» занят поисками нового менеджера, и готовится предложить выгоднейшую по финансовым соображениям следку для наставника...
«Интернационале» занят поисками нового менеджера, и готовится предложить выгоднейшую по финансовым соображениям следку для наставника...
Почеттино встретился с президентом Барселоны
Английское издание The Times сообщило о состоявшейся встрече между текущим тренером «Тоттенхэма» М. Почеттино и боссом...
Английское издание The Times сообщило о состоявшейся встрече между текущим тренером «Тоттенхэма» М. Почеттино и боссом...
Почеттино обсудит с Леви усиление Тоттенхэма
The Telegraph информирует о намерениях М. Почеттино, текущего наставника «Тоттенхэма» (Лондон, Англия), обсудить с руководством Шпор...
The Telegraph информирует о намерениях М. Почеттино, текущего наставника «Тоттенхэма» (Лондон, Англия), обсудить с руководством Шпор...
Почеттино: тяжело покупать в январе
Менеджер Шпор Почеттино поведал о том, как сложно найти нужных футболистов во время зимнего периода трансферов. «В январе всегда непросто...
Менеджер Шпор Почеттино поведал о том, как сложно найти нужных футболистов во время зимнего периода трансферов. «В январе всегда непросто...
Ливерпуль: «Не будем торопиться в подписании новичков»
Коуч «Ливерпуля» рассказал, что новых футболистов в январе, скорее всего не будет. «В январе будет сложно успеть найти нужных нам...
Коуч «Ливерпуля» рассказал, что новых футболистов в январе, скорее всего не будет. «В январе будет сложно успеть найти нужных нам...