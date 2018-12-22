Сульшер: в МЮ отличный подбор игроков
Исполняющий обязанности главного коуча «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннал Сульшер высказался относительно первой победы на своем посту. «Манкунианцы» в выездном матче разгромно одолели «Кардифф Сити» (5:1) в рамках 18 тура Английской Премьер-лиги.
«Если вы имеете хороших исполнителей, то в футбол играть просто. В «Манчестер Юнайтед» - отличный подбор игроков с невероятными качествами. Я прибыл в клуб в среду, провел с футболистами лишь два дня.
Накануне мне написал сообщение Уэйн Руни. Он дал мне ряд рекомендаций. Поэтому в такой победе есть доля и его заслуги. Уэйн говорил мне, чтобы я лишь давал играть игрокам команды в футбол и позволял им собой наслаждаться, чтобы они чувствовали себя частью «МЮ»», - рассказывает норвежский специалист.
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