Руни: теперь МЮ наслаждается футболом
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что думает о первой победе своей экс-команды под руководством норвежского специалиста Уле-Гуннара Сульшера.
«При Жозе Моуринью игроки «Манчестер Юнайтед» выглядели достаточно скованными. Они способны, что все увидели в игре с «Кардифф Сити». Ранее вокруг игроков и тренера происходило многое. Сульшер дал футболистам свободы, что стало потрясающим.
Большой частью моей жизни является «Манчестер Юнайтед». Было неприятно наблюдать за тем, что происходит с командой. Поэтому сразу после того, как Уле возглавил её, то я отправил ему поздравительное сообщение.
Первое, что необходимо было сделать – дать ребятам возможность получать удовольствие от игры. При Моуринью все было иначе. Теперь можно видеть, что тренерский штаб и футболисты удовлетворены», - говорит Руни.
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