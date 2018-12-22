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Руни: теперь МЮ наслаждается футболом

Дата публикации: Вчера, 20:41 | Категория: Новости футбола

Руни: теперь МЮ наслаждается футболом

                    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что думает о первой победе своей экс-команды под руководством норвежского специалиста Уле-Гуннара Сульшера.

            «При Жозе Моуринью игроки «Манчестер Юнайтед» выглядели достаточно скованными. Они способны, что все увидели в игре с «Кардифф Сити». Ранее вокруг игроков и тренера происходило многое. Сульшер дал футболистам свободы, что стало потрясающим.

             Большой частью моей жизни является «Манчестер Юнайтед». Было неприятно наблюдать за тем, что происходит с командой. Поэтому сразу после того, как Уле возглавил её, то я отправил ему поздравительное сообщение.

             Первое, что необходимо было сделать – дать ребятам возможность получать удовольствие от игры. При Моуринью все было иначе. Теперь можно видеть, что тренерский штаб и футболисты удовлетворены», - говорит Руни.

 

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