Клопп прокомментировал неудачный старт Салаха в этом сезоне

Главный наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп пояснил, почему лидер атак команды Мохаммед Салах недостаточно ярко стартовал в текущем сезоне. Отметим, что в последних поединках египетский исполнитель набрал должную форму и наколотил шесть голов.

По мнению немецкого специалиста, неудачный старт Салаха в этом сезоне связан с периодом адаптации на новой позиции. Кроме того, особую роль сыграла травма плеча египтянина, полученная в финальном поединке Лиги чемпионов против «Реала».

«Он адаптировался немного к другой позиции на поле. Она не особо отличается, но все же. В начале этого сезона форма Салаха была далека от идеала. Так, если сидеть в офисе и плечо не работает на 100% и это рука, которая не пишет – тогда все нормально. Однако, если вы являетесь футболистом, то придется подождать определенное количество времени, чтобы набрать необходимых кондиций», - сказал Клопп.