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Почеттино: Тоттенхэм стал более зрелым

Дата публикации: Вчера, 20:40 | Категория: Новости футбола

Почеттино: Тоттенхэм стал более зрелым

                         Главный коуч «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что его подопечные в этом сезоне ставят перед собой достаточно серьезные цели.

               «Наша команда стала более зрелой. Для меня непонятно, почему перед стартом текущего сезона в нас никто не верил. Мы прошли непростую предсезонную подготовку, так как до десяти наших футболистов принимали участие на Чемпионате мира почти до конца. Казалось, что все играло против нас – была перенесена дата переезда на новую арену, мы вновь вернулись на «Уэмбли», где никто не желал выступать. Все было очень грустно.

               Однако, если ставишь перед собой цель вести борьбу с такими командами, как «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», то следует иметь сильную стабильность и психологию. Все знают о том, что Английская Премьер-лига – одна из самых непростых. Но мы намерены бороться за победу. Безусловно, что фаворитами являются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», однако мы также идем рядом», - сказал аргентинский специалист.

 

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