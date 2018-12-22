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Сарри: Челси нужен баланс в полузащите

Дата публикации: Вчера, 20:39 | Категория: Новости футбола

Сарри: Челси нужен баланс в полузащите

                    Главный наставник лондонского «Челси» Маурицио Сарри рассказал о поражении своих футболистов в игре против «Лестера» (0:1) и о ситуации вокруг набора исполнителей команды.
                «После часа игры я начал думать уже о следующем поединке. Я ничего не могу сделать, когда команда уступает так.

                Есть проблемы с физическим состоянием игроков? Проигрыш не связан с этим, так как мы не имеем футболистов, которые играют много. Мы имеем в составе исполнителей, которые неоднократно играли в АПЛ, но не весь сезон. Мы хорошо играли с «Лестером» 55 минут, а после пропущенного мяча начались проблемы.

                Считаю, что у нас много футболистов – 28. Их всех использовать нереально. Оптимальное количество – 25 игроков. К тому-же у нас достаточно атакующих хавбеков, в то время, когда из оборонительных лишь один – Канте. Следует добиваться баланса в средней линии», - говорит итальянский тренер.

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