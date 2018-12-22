Сарри: Челси нужен баланс в полузащите

Главный наставник лондонского «Челси» Маурицио Сарри рассказал о поражении своих футболистов в игре против «Лестера» (0:1) и о ситуации вокруг набора исполнителей команды.

«После часа игры я начал думать уже о следующем поединке. Я ничего не могу сделать, когда команда уступает так.

Есть проблемы с физическим состоянием игроков? Проигрыш не связан с этим, так как мы не имеем футболистов, которые играют много. Мы имеем в составе исполнителей, которые неоднократно играли в АПЛ, но не весь сезон. Мы хорошо играли с «Лестером» 55 минут, а после пропущенного мяча начались проблемы.

Считаю, что у нас много футболистов – 28. Их всех использовать нереально. Оптимальное количество – 25 игроков. К тому-же у нас достаточно атакующих хавбеков, в то время, когда из оборонительных лишь один – Канте. Следует добиваться баланса в средней линии», - говорит итальянский тренер.