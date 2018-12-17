Моуринью: я работал в МЮ с чудесными людьми

Экс-главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью впервые дал комментарий относительно своего увольнения с поста наставника «красных дъяволов».

«Я с первых дней своей работы в клубе очень гордился тем, что ношу эмблему «МЮ». Я уверен, что фанаты команды знают это. Как и в своих прошлых командах, я работал в «Манчестер Юнайтед» с чудесными людьми. Я верю, что мы продолжим дружить.

Все знают про мои профессиональные принципы. Постоянно, когда переворачивается страница истории, я проявляю лишь уважение своим бывших коллегам. Надеюсь, что журналисты тоже будут проявлять уважение к моей позиции и даст мне спокойно пожить до момента, пока я не приму решение о возвращении в футбол», - сказал португальский специалист.