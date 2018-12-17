Бэйл: довольны своей игрой
Дата публикации: Сегодня, 19:47 | Категория: Новости футбола
Оформивший хет-трик в полуфинале клубного чемпионата мира против «Касимы» (3:1) полузащитник «Реала» Гарэт Бэйл дал оценку этой встречи.
«Это то, что нам было необходимо. Команда довольная своей игрой. Знали, что будет непростой матч. Теперь будем вести подготовку к финальному матчу.
Я нахожусь здесь, чтобы играть в футбол. Я не должен что-то кому-то доказать. Просто искренне оказываю помощь команде. Все мои мысли лишь о будущей встрече. Я хочу поднять над головой очередной титул.
В матче я ощущал дискомфорт в ноге, однако понимал, что должен помогать своей команде и старался не думать об этом», - сказал валлийский исполнитель.
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