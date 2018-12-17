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Буффон: мой последний клуб - ПСЖ

Дата публикации: Сегодня, 19:46 | Категория: Новости футбола

Буффон: мой последний клуб - ПСЖ

                      Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон, ныне играющий за «Пари Сен-Жермен», дал комментарий по поводу решения о переходе во французскую команду.

             «После конца минувшего сезона мной было принято решение завершить карьеру, - говорит вратарь, - Я думал о том, что лишь звонок из «Реала», «Барселоны» или «Пари Сен-Жермен» способен изменить ситуацию. На протяжении двух недель обдумывал всё, так как не люблю различное пустословие. Если я дал слово, то сдерживаю его. «ПСЖ» - мой последний клуб. Это для меня является подарком судьбы.

              При первом же общении с представителями парижской команды мне сообщили, что целью клуба является победа в Лиге чемпионов. Клуб уже был на стадии 1/4 финала. Нам остается сделать лишь несколько шагов. Я в футболе уже на протяжении 24 лет и все еще не побеждал в ЛЧ. Понимаю, как будет это непросто», - сказал Буффон.

 

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